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Asansör boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 22:43 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, apartmanda bulunan 20 metre derinliğindeki asansör boşluğuna düşen kedi, 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.  Olay, saat 19.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi.

Asansör boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, apartmanda bulunan 20 metre derinliğindeki asansör boşluğuna düşen kedi, 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. 5 katlı apartmanın çatı katında dolaştığı sırada 20 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düşen kedinin sesini duyan apartman sakinleri, durumu 110 AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu, apartmanın asansör boşluğuna düşen kedi kurtarıldı. Yapılan ilk incelemede kedinin yaralanmadığı belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Asansör boşluğuna düşen kedi kurtarıldıAsansör boşluğuna düşen kedi kurtarıldıAsansör boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

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