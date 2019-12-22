HABER

Asansör boşluğuna düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 00:28 | Son Güncelleme

MALATYA'da, iş merkezinin 5'inci katından inmek için asansörü kullanmak isteyen Abdullah Bulut (56), kabin gelmeden açılan kapıdan adımını atınca boşluğa düşerek yaşamını yitirdi.  Olay, akşam saatlerinde Dabakhane Mahallesi'nde, Somuncu Baba Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı iş merkezinin 5'inci katındaki kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçiren Abdullah Bulut, eve gitmek için asansöre binmek istedi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, iş merkezinin 5'inci katından inmek için asansörü kullanmak isteyen Abdullah Bulut (56), kabin gelmeden açılan kapıdan adımını atınca boşluğa düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Dabakhane Mahallesi'nde, Somuncu Baba Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı iş merkezinin 5'inci katındaki kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçiren Abdullah Bulut, eve gitmek için asansöre binmek istedi. Çağrı butonuna basan Bulut, asansörün kabin gelmeden açılan kapısından adımını atınca boşluğa düştü. Olayın görenlerin ihbarı ile iş merkezine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan Abdullah Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bulut'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

'Dr. House' ve 'Hekimoğlu' dizisindeki olay gerçek oldu...'Dr. House' ve 'Hekimoğlu' dizisindeki olay gerçek oldu...
Nohut ektiler göktaşı hasat ettilerNohut ektiler göktaşı hasat ettiler
Sahte kimlikle cep telefonu alan 3 kişi tutuklandıSahte kimlikle cep telefonu alan 3 kişi tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peşlerini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peşlerini bırakmayacağız

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da şiddetli lodos deniz trafiğini vurdu! İptaller peş peşe geldi!

Lodos deniz trafiğini vurdu! İptaller peş peşe geldi!

İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Hastanede alarm durumuna geçildi! Gaziantep'te domuz gribi şüphesi!

Hastanede alarm durumuna geçildi!

Maltepe'de polisi alarma geçiren olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 ağır yaralı

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Ümraniye'de hareketli dakikalar: Polisle çatışan şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.