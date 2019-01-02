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Asansör boşluğuna düşen teknisyen öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 13:17 | Son Güncelleme

ADANA'da asansör bakım ve onarım firmasında teknisyen Emre Adıyaman, bakım için gittiği apartmanda asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Asansör boşluğuna düşen teknisyen öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da asansör bakım ve onarım firmasında teknisyen Emre Adıyaman, bakım için gittiği apartmanda asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, asansör bakım ve onarım firmasında teknisyen Emre Adıyaman, bakıma gittiği 12 katlı apartmanda asansör boşluğuna düştü. Apartmanda oturanlar, gürültüyü duyunca kurtarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin asansör boşluğundan çıkardığı Adıyaman, hastaneye kaldırıldı. Boynu kırılan Emre Adıyaman, yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı.
Kaçıncı kattan düştüğü belirlenemeyen Adıyaman'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Asansör boşluğuna düşen teknisyen öldü

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