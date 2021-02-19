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  4. Asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı hastanede hayatını kaybetti

Asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı hastanede hayatını kaybetti

19.02.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde 5 katlı bir binanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.Olay, 11 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Sahilpark mevkiinde meydana gelmişti.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 5 katlı bir binanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 11 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Sahilpark mevkiinde meydana gelmişti. İddiaya göre, bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı esnada 5 katlı apartmanda bulunan 19 yaşındaki Kürşat Kaya, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Karasu Devlet Hastanesine buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. 19 yaşındaki genç 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kürşat Kaya’nın ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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