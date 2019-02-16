Konya’nın Kulu ilçesinde bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bir apartman inşaatının bekçisi asansör boşluğunda hareketsiz bir kişinin bulunduğunu görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 65 yaşındaki Emin Döne’nin vücudunda kırıklar olduğunu ve öldüğünü belirledi. Polis ve savcının incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



