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Asansör bozulunca merdivenleri çıkarken düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 16:05 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, 4'üncü kattak evine asansörün bozuk olması nedeniyle merdivenlerden çıkarken düşen Cafer Özbay (63) hayatını kaybetti.

Asansör bozulunca merdivenleri çıkarken düşüp öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 4'üncü kattak evine asansörün bozuk olması nedeniyle merdivenlerden çıkarken düşen Cafer Özbay (63) hayatını kaybetti.
Olay, Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönen Cafer Özbay, asansörün arızalı olması nedeniyle 4'üncü kattaki evine merdivenden çıkmak istedi. 3'üncü kat basamaklarında dengesini kaybedeen Özbay yere düşerek kafasını beton zemine çarptı. Gürültüyü duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Özbay'ın öldüğünü belirledi. Yurt dışından emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüğü öğrenilen Cafer Özbay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
FOTOĞRAFLI

Asansör bozulunca merdivenleri çıkarken düşüp öldü

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