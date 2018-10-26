Asansör ikinci kattan düştü: 2 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir apartmanda, ikinci kattan düşen asansörde bulunan anneanne ile torunu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Mustafa Kızılay Caddesi'nde, alışverişten dönen Nezahat Birsan (50) ile torunu Egehan Çınar'ın (11) içinde bulunduğu asansör, ikinci kattayken aşağı düştü.

Yaralanan Birsan ile torunu, olay yerine gelen ekipler tarafından asansör kabininden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Asansörün halatlarının koptuğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

