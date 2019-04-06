HABER

Asansör işletme ve bakım yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 13:17 | Son Güncelleme

Asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirleyen “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” 6 Nisan 2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.Yönetmelik içeriğinde; Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörlerin tescil edilmesinde uygulanacak işlemler, asansörlerin bakım işlemlerinin yapılması ile ilgili kurallar ve bakım kapsamında yapılması gereken işlemler, asansörlerin garanti kapsamı ile ilgili detaylar, satış sonrası hizmetleri, asansör bakımıyla ilgili olarak yetkili servislerin taşıması gereken özellikler ile yükümlülükleri ve hizmet denetimleri gibi alanlarda düzenlemeler yapılmakta.Yönetmeliğe göre, asansör yetkili servilerinin sağlaması gereken özelliklere ilave olarak yetkili servisler bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500 bin TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmaları zorunlu olarak yer almakta olup yönetmeliğin bu düzenlemesi, yayım tarihinden 12 ay sonra geçerli olacak.Yayımlanan yönetmelik kapsamında ayrıca 15/8/2004 tarihinden önce monte edilen ve halen kullanılmakta olan mevcut asansörlerin güvenlik seviyesinin arttırılması konusundaki hükümler de yer almakta.Diğer taraftan, bu yönetmelik ile birlikte TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör veya 15/8/2004 - 24/6/2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansörün, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilebilmesi için yapılması gerekli işlemler de tanımlanmakta ve bu asansörlerin de kayıt altına alınabilmesi için kurallar belirlenmekte.

Asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirleyen “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” 6 Nisan 2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelik içeriğinde; Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörlerin tescil edilmesinde uygulanacak işlemler, asansörlerin bakım işlemlerinin yapılması ile ilgili kurallar ve bakım kapsamında yapılması gereken işlemler, asansörlerin garanti kapsamı ile ilgili detaylar, satış sonrası hizmetleri, asansör bakımıyla ilgili olarak yetkili servislerin taşıması gereken özellikler ile yükümlülükleri ve hizmet denetimleri gibi alanlarda düzenlemeler yapılmakta.
Yönetmeliğe göre, asansör yetkili servilerinin sağlaması gereken özelliklere ilave olarak yetkili servisler bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500 bin TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmaları zorunlu olarak yer almakta olup yönetmeliğin bu düzenlemesi, yayım tarihinden 12 ay sonra geçerli olacak.
Yayımlanan yönetmelik kapsamında ayrıca 15/8/2004 tarihinden önce monte edilen ve halen kullanılmakta olan mevcut asansörlerin güvenlik seviyesinin arttırılması konusundaki hükümler de yer almakta.
Diğer taraftan, bu yönetmelik ile birlikte TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör veya 15/8/2004 - 24/6/2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansörün, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilebilmesi için yapılması gerekli işlemler de tanımlanmakta ve bu asansörlerin de kayıt altına alınabilmesi için kurallar belirlenmekte.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
MSB duyurdu: Kandil bölgesine operasyon!MSB duyurdu: Kandil bölgesine operasyon!
Afrika'dan Dicle Vadisi'ne şahin göçüAfrika'dan Dicle Vadisi'ne şahin göçü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Muhteşem 8'li görüntülendi

'Muhteşem 8'li görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kandil bölgesine operasyon!

MSB duyurdu: Kandil bölgesine operasyon!

Karnavalda turistlerin 'davulcu' rahatsızlığı

Karnavalda turistlerin 'davulcu' rahatsızlığı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

İtiraflar geldi! Şu anda gözaltına alınıyorlar

Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.