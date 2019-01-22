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Asansör kabini montaj sırasında düştü: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 16:53 | Son Güncelleme

İZMİT'te inşaat halindeki binanın ikinci katında asansör montajı yapılırken kabinin takılı olduğu kanca yerinden çıktı.

Asansör kabini montaj sırasında düştü: 1 yaralı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te inşaat halindeki binanın ikinci katında asansör montajı yapılırken kabinin takılı olduğu kanca yerinden çıktı. Kabinle birlikte yere çakılan asansör firması çalışanı Arif M., yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Keman Sunal Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki üç katlı binada meydana geldi. Binanın ikinci katında asansör montajı yapıldığı sırada, kabinin bağlı olduğu kanca bilinmeyen nedenle yerinden çıktı. Asansör firması çalışanı Arif M., üzerinde bulunduğu kabinle birlikte zemin kata düşerek yaralandı. Çevredekiler sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Arif M.'yi ambulansa alarak Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Arif M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Asansör kabini montaj sırasında düştü: 1 yaralı

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