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Asansör tacizcisi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Bursa’da asansöre binen kadını elle taciz eden zanlı görüntülerden yola çıkan polis tarafından yakalandı.

Bursa’da asansöre binen kadını elle taciz eden zanlı görüntülerden yola çıkan polis tarafından yakalandı. Zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde 18 Ağustos tarihinde bir sitenin asansöründe meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kadını takip eden F.A. (36), evinin bulunduğu siteye giren L.K. (40) ile birlikte asansöre bindi. Kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olan mağdure asansörden inmek istedi.
Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.’nin yüzüne dokundu. L.K. kendisini taciz eden kişinin elini itmesine rağmen, F.A., L.K.’nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.’ye asansöre tekrar binmesi için eliyle ‘gel’ işareti yaptı. L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı.
Site yöneticisi, olaydan 2 gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelediği sırada komşusu L.K.’nin tacize uğradığını fark etti. Site yönetici, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, apartmana gelerek, L.K.’ye ulaştı. Polisin olay anını anlatmasını istediği L.K., ‘Uğraşmak istemiyorum’ diyerek şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi.
Olayın basına yansımasının ardından polisi arayan L.K., kararını değiştirerek, şikayetçi olduğunu ifade etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inleyerek, şüpheli F.A.’yı evinde gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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