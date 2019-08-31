Asansörde 1 saat mahsur kaldı, itfaiye ve apartman sakinleri seferber oldu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bir binanın asarsöründe mahsur kalan kişiyi kurtarmak için itfaiye ve apartman sakinleri seferber oldu.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Savaşçı Sokak 5 numaralı binada meydana geldi. Akşam namazına gittikten sonra marketten alışveriş yapan Özer Batıbey, 3'üncü kattaki evine çıkmak istedi. Ancak, asansör 3'üncü katta durmasına rağmen kapı açılmadı. Özer Batıbey, bunun üzerine düğmelere basarken asansör 5'inci kata çıktı yine kapı açılmadı. Özer Batıbey'in uyarıları üzerine bina sakinleri evlerinden çıkarak Batıbey'i kurtarmak için harekete geçti. Tüm müdahalelere rağmen kapı açılmayınca itfaiyeye haber verildi. Sevk edilen ekip, asansör anahtarları ile müdahale ederken sonuç alınamadı. Elektronik panoda yapılan çalışma da sonuç vermeyince itfaiye erleri kapıyı zorlayarak açmak istedi. Bu kez bina sakinleri asansöre zarar geleceği gerekçesiyle görevlilere buna izin vermedi. İtfaiye erleri, herhangi bir olumsuz duruma karşı merkeze bilgi vererek binada beklemeye karar verdi. Asansörün aralanan ve levye ile birkaç parmak açık tutulan kapısından mahsur kalan Özer Batıbey'e moral verilmeye çalışıldı. Komşuların ve yaşlı adamın eşinin getirdiği peçete ve şişe suyu asankör kapısı aralığından Batıbey'e verildi. Binanın asansöründen sorumlu firmanın çalışanı şehir dışında olduğunu bildirirken, Büyükçekmece'de oturan arkadaşını müdahale için yönlendirdi. Asansör tamircisinin Avcılar'a gelmesi ile yaklaşık 1 saat asansör kabininde mahsur kalan Özer Batıbey dışarı çıkarıldı. Batıbey, komşuların kapının zorlanarak açılmasına izin vermemesine tepki gösterdi.