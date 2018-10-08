Asansörde dehşet! Adamın taciz anları kameraya yansıdı

Çin'in Guizhou eyaletinin güneydoğusunda, asansör sapığı, kadına kabusu yaşattı. Dışarıda bir süre kadını takip eden şahıs, asansöre kadınla birlikte bindi ve korkunç olay gerçekleşti. Görüntülerde asansör içinde bir süre bekleyen şahıs, daha sonra aniden kadına yaklaşarak saldırıyor ve talihsiz kadını taciz etmeye başlıyor. Kadın, şahsa karşı direnmeye çalışsa da başarılı olamıyor ve saldırganın iğrenç davranışı devam ediyor.
Yaşanan bu olay sonrasında kadın polise ihbarda bulundu. Önceki hafta meydana gelen olayın görüntüleri soruşturma sonrasında yayıldı ve kadının yaşadığı dehşet anları ortaya çıktı. Polisin çalışması sonrasında 24 yaşındaki şahsın tutuklandığı bildirildi.
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