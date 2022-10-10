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Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu

10.10.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile kendini geri çekerek kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yasny şehrinde bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile ölümden döndü. Asansörün içerisindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, asansörden inen başka bir kişinin ardından asansöre binmek isteyen şahsın, son anda kendisini geri çekerek, kabinle duvar arasına sıkışmaktan kurtulduğu görüldü.

Bina sakinleri, asansörün arızalı olduğunu ve yaklaşık 2 haftadır tamir edilmediğini ifade etti. Ölümden dönen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya asansör
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