Asansörde mahsur kaldılar!

Şahin Irmak, rol aldığı "Jet Sosyete" dizisini ekiple birlikte izledi. Irmak'ı nişanlısı Asena Tuğal da yalnız bırakmadı.

Çift, gecenin sonunda talihsiz bir an yaşadı. Şahin Irmak geceden nişanlısı Asena Tuğal'le ayrıldı. Rahat ve kaliteli bir set ortamlarının olduğunun altını çizen Şahin Irmak, ekiple birlikte uzun yıllar çalışmak istediği söyledi.

Ünlü çift mekandan ayrıldıkları sırada bindikleri asansör de kısa süreli mahsur kaldı. Sohbete dalan çift, asansör düğmesine basmayı unutunca yaklaşık 5 dakika boyunca asansörde aynı katta kaldılar.

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