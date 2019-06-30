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Asansörde sıkışan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 23:55 | Son Güncelleme

Asansörde sıkışan çocuk öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, pazaryerindeki asansörün kabininde sıkışan Afganistan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Kuşdilli Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerinde bulunan asansörün yanına gelen yabancı uyruklu çocuklar, iddiaya göre, asansörle oynamaya başladı.

Çocuklardan birinin içinde bulunduğu sırada kapısı açık olan asansör hareket etti. Asansörün içindeki çocuk panikle dışarı çıkmak isterken asansörün iç paneli ile duvar arasına sıkıştı.

Diğer çocukların bağırması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Pazar yerine sevk edilen itfaiye ekibi, 10 yaşlarında ve Afganistan uyruklu olduğu belirlenen çocuğu, bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekibinin öldüğünü belirlediği çocuğun cenazesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, çocuğun kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan uyruklu çocuk asansör Kırşehir

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