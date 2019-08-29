Asansöre bırakılan paketten patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler çıktı

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, apartmanın asansörüne bırakılan paketi görenler, polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin dedektör köpeklerle incelediği paketten, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler çıktı.

Olay, Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Göral Caddesi 20'nci Sokak'ta bulunan Özer Apartmanı'nda meydana geldi. Asansöre bırakılan paketi gören bina sakinleri, polise haber verdi. Sokak giriş- çıkışlara kapatıldıktan sonra çevredeki iş yerleri boşaltıldı. Bomba imha uzmanları, Köpek Eğitim Merkezi'nden getirilen dedektör köpeklerle paket incelendi. Paketin içinden patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler çıktı. Malzemeler, delil torbasına konulduktan sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, MOBESE kameraları ve iş yeri kameralarını incelemeye alarak, paketi bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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