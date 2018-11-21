Asansörle 84 kat aşağı düştüler

ABD'nin Chicago kentinde bir gökdelenin asansöründe mahsur kalan ve 84 kat düşen 6 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

BBC'nin haberine göre, John Hancock Merkezi'nde cuma sabahı meydana gelen olayda gökdelenin 95. katından asansöre binen ve aralarında hamile bir kadın bulunan 6 kişi, 11. kata kadar düştü.