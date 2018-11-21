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Asansörle 84 kat aşağı düştüler

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2018 07:21 | Son Güncelleme

ABD'nin Chicago kentinde gökdelenin 95. katından asansöre binen ve aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 6 kişi 84 kat aşağı düştü. Grubu kurtarmak için acil durum ekipleri seferber oldu.

ABD'nin Chicago kentinde bir gökdelenin asansöründe mahsur kalan ve 84 kat düşen 6 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

ABD'de asansörde korkunç anlar

BBC'nin haberine göre, John Hancock Merkezi'nde cuma sabahı meydana gelen olayda gökdelenin 95. katından asansöre binen ve aralarında hamile bir kadın bulunan 6 kişi, 11. kata kadar düştü.
Kazadan yara almadan kurtulan grup, acil durum ekiplerini yönlendirmeleri için arkadaşlarına mesaj attı ve 3 saat süren operasyonla asansörden kurtarıldı.
Halatlı vinçteki arızadan kaynaklandığı düşünülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Halatlı vinçteki arızadan kaynaklandığı düşünülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazazedelerden 50 yaşındaki Jaime Montemayor, asansörün önce normal biçimde inerken aniden düşmeye başladığını belirterek "Öleceğimizi düşündüm." diye konuştu.
Kazazedelerden 50 yaşındaki Jaime Montemayor, asansörün önce normal biçimde inerken aniden düşmeye başladığını belirterek "Öleceğimizi düşündüm." diye konuştu.
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Chicago ABD asansör

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