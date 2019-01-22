HABER

"Asansörlerden müteahhitler de sorumlu olsun" önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 12:36 | Son Güncelleme

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt: - "Asansörün asıl alıcısı konumundaki müteahhitlerin değil de taahhüt firmalarının asansörden sorumlu olması, satın alma kararlarının kalite ve standart yerine maliyet ve fiyat odaklı olmasına yol açıyor" - "Pazardaki rekabetin düşük maliyet ve fiyat üzerine kurulmasından ötürü hem sektör gelişemiyor hem de asansör güvenliğindeki sorunlar büyüyor" - "Küresel ölçekte milli asansör markalarını hayata geçirebilmek için mutlaka donanımlı girişimcilere ihtiyacımız var"

İSTANBUL (AA) - Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, Türk asansör sanayisinin küresel markalar çıkarabilmesi için çeşitli adımların atılması gerektiğini belirterek, "Asansörün asıl alıcısı konumundaki müteahhitlerin değil de taahhüt firmalarının asansörden sorumlu olması, satın alma kararlarının kalite ve standart yerine maliyet ve fiyat odaklı olmasına yol açıyor." açıklamasında bulundu.

Targıt yaptığı yazılı açıklamayla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talebi üzerine AYSAD tarafından, "Asansör Sektöründe Küresel Türk Markası; Değerlendirme ve Öneriler" raporu hazırladıklarını belirterek, raporu değerlendirdi.

Türk asansör Sektörünün önemli boyutta ihracatının olduğunu ifade eden Targıt, 30'un üzerinde ülkede de montaj yapan firmalarının bulunduğunu kaydetti.

Ülke ihtiyacını karşılayan bir yerli asansör imal ve montaj kabiliyetinin varlığına işaret eden Targıt, küresel ölçekte yerli ve milli markalar çıkarmak için hem sektörü hem de yurt dışındaki global markaları detaylı incelediklerini, derlenen bilgiler ışığında yerli ve milli firma için 6 model önerisi hazırladıklarını belirtti. Her bir modelin, farklı ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda oluşturulduğunu aktaran Targıt, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Farklı alanlarda faaliyet gösteren mevcut özel sektör firmaları arasından seçilenlerin, yeni kurulacak bir asansör taahhüt firması altında birleşmesi ve yeni oluşacak taahhüt firmasına kamunun özel teşvikler vermesi söz konusu olabilir. Bir başka model önerimiz ise sektördeki firmaların çok ortaklığı ile küresel hedefli yeni bir asansör firması kurulması şeklinde ya da faaliyet göstermekte olan ve birçok alanda yüksek yetkinliğe, gelişme potansiyeline ve uluslararası satış ve faaliyet referanslarına sahip birkaç firmanın seçilerek küresel asansör taahhüt firması haline getirilmesine yönelik olarak kamu tarafından, özel bir geliştirme-destek programı uygulanabilir. En doğru model yine geniş katılımlı istişareler ile belirlenecektir. Ancak hangi modele karar verilmiş olursa olsun küresel
ölçekte milli asansör markalarını hayata geçirebilmek için mutlaka donanımlı girişimcilere ihtiyacımız var."

- "Küresel marka potansiyeline sahip firmalar tespit edilmeli"

Türkiye’de küresel ölçekte faaliyet gösterecek yerli ve milli asansör firmalarının oluşması için kamuya önemli görevlerin düştüğünü ifade eden Targıt, hurda teşviğinden enerji verimlilik belgesine kadar bir dizi önlemin devreye alınması gerektiğini kaydetti. Targıt, "En başta mevcut piyasa koşullarında iyileştirilmeler yapılmalı, asansör sanayine yönelik özellikli destekler sağlanmalı ve sektöre yönelik envanter çalışması ile küresel marka potansiyeline sahip firmalar tespit edilmeli." yorumunu yaptı.

Kamunun, öncelikli olarak müşterek sorumluluk getirmesi ve son alıcı konumundaki müteahhitlerin, asansör firması ve bakım firmalarının yanında ilk 10 yıl boyunca sorumlu tutulması gerektiğini belirten Targıt, denetim firmalarının ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesinden, ihracat yapan asansör firmalarında belirli yetkinliklerin aranmasına, asansörlerde enerji verimliliği belgesi zorunluluğundan, ithalata yönelik ek tedbirlere kadar bir dizi uygulamanın hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Sundukları raporda sektörel sorunlara da değindiklerini aktaran Targıt, şu bilgileri verdi:

"Türk asansör sanayi, üretim ve uygulamada en ileri mevzuat olan Avrupa Birliği Asansör Direktifi’ni baz alıyor. Bununla birlikte 2003 yılından bu tarafa da CE belgesi alma zorunluluğu da bulunuyor. Ayrıca iş kanununa göre çok tehlikeli işler sınıfında yer almasından ötürü bu sektörde çalışanlarda mesleki yeterlilik sertifikası aranıyor. Üstelik asansörlerin her yıl düzenli olarak denetlenmesi zorunluluğu da söz konusu.Tüm bunlara rağmen mevcut düzenlemelere göre asansörün asıl alıcısı konumundaki müteahhitlerin değil de taahhüt firmalarının asansörden sorumlu olması, satın alma kararlarının kalite ve standart yerine maliyet ve fiyat odaklı olmasına yol açıyor. Pazardaki rekabetin düşük maliyet ve fiyat üzerine kurulmasından ötürü de hem sektör gelişemiyor hem de asansör güvenliğindeki sorunlar büyüyor."

Targıt, küresel ölçekte yerli ve milli asansör markalarının çıkarılması yolunda çalışmalarını sürdüren AYSAD’ın, 21-24 Mart'ta Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek dünyanın alanında üç büyük fuarından biri olan Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı'nı da desteklediğini belirtti.

- 15 milyon asansörün yüzde 3’ü Türkiye’de

Açıklamada verilen bilgilere göre, bakanlık yetkililerine sunulan rapor, asansör sektörü ile ilgili güncel veriler ışığında yerli ve milli firma kuruluşuna ilişkin sektörün görüş ve önerilerini içeriyor.

Dünyada monte edilen yeni asansörlerin yaklaşık yüzde 5’i büyüklüğünde bir iç pazara sahip Türk Asansör Sektörü’ne yönelik tespitlerin yer verildiği rapora göre, Türk Asansör endüstrisinin ciddi bir aksam ihracatı ve 30’dan fazla ülkede münferit taahhüt işleri yapan asansör firmaları mevcut. Dünya’da 2018 itibarıyla 15 milyon asansör hizmetteyken, bu asansörlerin yüzde 3’ü Türkiye’de yer alıyor. Günümüzde yüzde 54 civarında olan dünya şehirleşme oranının 2050 yılında yüzde 70 seviyelerine çıkması bekleniyor ve bu beklenti, aynı zamanda yeni asansör talebinin de büyüyeceğini işaret ediyor.

Üç bin civarında taahhüt firmasının faaliyet gösterdiği Türk asansör sektöründe, pazarın yüzde 95’ini, 20 kata kadar kısa ve orta uzunluktaki bina asansörleri oluştururken, geri kalan yüzde 5’lik dilimde ise yüksek bina asansörleri yer alıyor. Üretimin yüzde 70-75’ini yerli asansör firmalarının yaptığı sektörde, yurt dışı sermayeli firmaların üretim payı ise yüzde 25-30 civarında.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Araçlarının donmaması için ilginç metotlara başvurdularAraçlarının donmaması için ilginç metotlara başvurdular
Ev fiyatına tespihEv fiyatına tespih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asansör sektörü AYSAD Sefa Targıt

En Çok Okunan Haberler

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

CHP'de Meltem Cumbul sürprizi!

CHP'de Meltem Cumbul sürprizi!

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisini öldürüp, cesedini otomobille dolaştırmıştı! Cezası belli oldu

Sevgilisini öldürüp, cesedini otomobille dolaştırmış

Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik getirdi

Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik getirdi

Bir öğrenci servisi skandalı daha!

Bir öğrenci servisi skandalı daha!

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya istifa etti (İlhan Yerlikaya kimdir?)

Ankara'da sürpriz istifa

30 yıldır yürüme umuduyla yaşıyor

30 yıldır yürüme umuduyla yaşıyor

Sultanbeyli'de dehşete düşüren görüntü!

Sultanbeyli'de dehşete düşüren görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.