HABER

Asansörlü iskele yine arızalandı, 2 boyacı 5'inci katta mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

ADANA'da, asansörlü iskelenin arızalnması üzerine, dış cephesini boyadıkları 9 katlı apartmanın 5'inci katta mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı.

Asansörlü iskele yine arızalandı, 2 boyacı 5'inci katta mahsur kaldı

Çağlar ÖZTÜRK- Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, asansörlü iskelenin arızalnması üzerine, dış cephesini boyadıkları 9 katlı apartmanın 5'inci katta mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Aynı apartmanda 4 gün önce de 2 boyacı, 9'uncu katta mahsur kalmıştı.
Atatürk Caddesi'ndeki 9 katlı Güven Apartmanı'nın dış cephe binasını boyayan 2 işçi, 17 Kasım günü asansörlü iskelenin arıza yapması sonucu mahsur kaldı. 9'uncu katın balkonundaki PVC pencereye tutunan işçiler, polis ve itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.
​Boya işleminin devam ettiği apartmanda bugün saat 09.00 sıralarında 2 işçi, yine asansördeki arıza nedeniyle bu kez 5'nci katta mahsur kaldı. İşçiler Mehmet Çelik ve Selim Çakmaz halatlara tutunarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, 5'inci kattaki dairenin kapısını kırıp balkona çıkarak işçileri kurtardı.
Polis ekipleri, asansörün 4 günde iki kez arıza yapması üzerine tutanak tutup, çalışmaları durdurdu.

FOTOĞRAFLI

Asansörlü iskele yine arızalandı, 2 boyacı 5'inci katta mahsur kaldıAsansörlü iskele yine arızalandı, 2 boyacı 5'inci katta mahsur kaldıAsansörlü iskele yine arızalandı, 2 boyacı 5'inci katta mahsur kaldıAsansörlü iskele yine arızalandı, 2 boyacı 5'inci katta mahsur kaldı

İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!
Narenciye posası altında kalan Halil, yaşamını yitirdiNarenciye posası altında kalan Halil, yaşamını yitirdi
Günlük kiralık evde rezalet! İlişkiye girip canlı yayınladıGünlük kiralık evde rezalet! İlişkiye girip canlı yayınladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

Günlük kiralık evde rezalet! İlişkiye girip canlı yayınladı

Günlük kiralık evde rezalet! İlişkiye girip canlı yayınladı

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.