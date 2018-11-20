Asansörlü iskele yine arızalandı, 2 boyacı 5'inci katta mahsur kaldı

Çağlar ÖZTÜRK- Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, asansörlü iskelenin arızalnması üzerine, dış cephesini boyadıkları 9 katlı apartmanın 5'inci katta mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Aynı apartmanda 4 gün önce de 2 boyacı, 9'uncu katta mahsur kalmıştı.

Atatürk Caddesi'ndeki 9 katlı Güven Apartmanı'nın dış cephe binasını boyayan 2 işçi, 17 Kasım günü asansörlü iskelenin arıza yapması sonucu mahsur kaldı. 9'uncu katın balkonundaki PVC pencereye tutunan işçiler, polis ve itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

​Boya işleminin devam ettiği apartmanda bugün saat 09.00 sıralarında 2 işçi, yine asansördeki arıza nedeniyle bu kez 5'nci katta mahsur kaldı. İşçiler Mehmet Çelik ve Selim Çakmaz halatlara tutunarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, 5'inci kattaki dairenin kapısını kırıp balkona çıkarak işçileri kurtardı.

Polis ekipleri, asansörün 4 günde iki kez arıza yapması üzerine tutanak tutup, çalışmaları durdurdu.

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