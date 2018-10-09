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Asansörün düşüşü kayda geçti

İLGİNÇ HABERLER  | 09.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

Çin'de asansör içindeki üç kişiyle düştü. Büyük paniğin yaşandığı olay anbean kayda geçti.

Çin'de asansör kullanan üç kişi korku dolu anlar yaşadı. Üç kişi içerideyken asansörün düşüşü, asansör içindeki kamera tarafından kaydedildi. Dehşet anlarının yaşandığı olayda ciddi bir yaralanma yaşanmazken, asansördeki üç kişi zaman sonra ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

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çin asansör

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