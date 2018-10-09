Asansörün düşüşü kayda geçti

Çin'de asansör kullanan üç kişi korku dolu anlar yaşadı. Üç kişi içerideyken asansörün düşüşü, asansör içindeki kamera tarafından kaydedildi. Dehşet anlarının yaşandığı olayda ciddi bir yaralanma yaşanmazken, asansördeki üç kişi zaman sonra ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.



PARTNER Ünlü sunucu köy düğünü yaptı