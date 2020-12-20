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Asansörün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

20.12.2020 16:37 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de bir fırındaki asansörün halatının kopmasıyla meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.Olay, Sultangazi 1303 Sokak 75.

Sultangazi’de bir fırındaki asansörün halatının kopmasıyla meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.
Olay, Sultangazi 1303 Sokak 75. Yıl Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fırındaki asansörün halatı koptu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan kişileri kurtarmak için müdahale etti. Kazada, fırında çalışan yabancı uyruklu J.N. hayatını kaybederken, fırının sahibinin oğlu Tayfun A. yaralandı. Ağır yaralı Tayfun A., 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri, fırını mühürledi.

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