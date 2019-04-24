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Asansörün kabini düşünce yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 14:14 | Son Güncelleme

Adana'da tekerlekli sandalyesiyle evlerinin dışındaki "engelli asansörüne" binen yaşlı kadın, kabinin düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Adana'da tekerlekli sandalyesiyle evlerinin dışındaki "engelli asansörüne" binen yaşlı kadın, kabinin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde dört katlı müstakil evinin ikinci katında yaşayan 86 yaşındaki Hasibe Çalışkan, çocuklarına eşi Yaşar Çalışkan'ın mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine, yürüme güçlüğü çeken kadın, yakınları tarafından kendisi için evin dışına yaptırılan "engelli asansörüne" tekerlekli sandalyesiyle bindirildi.

Asansörün hareket etmesinin ardından halatı kopan kabin düştü. Yaralanan Çalışkan, haber verilen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, asansörde incelemelerde bulundu.

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