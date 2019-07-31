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Asap Rocky davasında iki görgü tanığı mahkemeye ifade verecek

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 18:30 | Son Güncelleme

İsveç’te karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin davasında 2 kişinin görgü tanığı olarak ifade vereceği öğrenildi.İsvec Devlet Televizyonu’nda (SVT) yer alan haberlerde karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin davasında 2 kişinin ifade vermek üzere mahkemeye çağrıldığı aktarıldı.

İsveç’te karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin davasında 2 kişinin görgü tanığı olarak ifade vereceği öğrenildi.

İsvec Devlet Televizyonu’nda (SVT) yer alan haberlerde karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin davasında 2 kişinin ifade vermek üzere mahkemeye çağrıldığı aktarıldı. İki görgü tanığının güvenlik gerekçesi ile video yolu ile ifade vereceğini belirten Stockholm Bölge Mahkemesi Başkanı Asa Linghede ise, "İfade verecek iki kadın korku ve endişe içinde, bu nedenle kadınların video bağlantılı iletişime izin verdim. Zira bu tanıkların ifadesi karara tesir edebilir. Tanıkların video yoluyla tanıklık etmelerine izin veriliyor olması nadir bir olay değildir daha önce defalarca yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Rocky’nin avukatları kadınları mahkemede görmek istiyor
Öte yandan ASAP Rocky’nin avukatlarının kadınların mahkemeye getirilmesi gerektiği yönünde ısrarcı olduğu kaydedildi. Asap Rock’nin Stockholm Bölge Mahkemesinde görülen davası yarın da devam edecek. Davanın Cuma günü bitmesi bekleniyor.

Yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 Temmuz’da gözaltına alınan ünlü rapçi için ABD Başkanı Donald Trump araya girmiş öte yandan İsveçli makamlar yargının kararına müdahale edemeyecekleri konusunda açıklama yapmıştı.

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