HABER

ASAP Rocky davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 22:53 | Son Güncelleme

İsveç’te karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky ve 2 koruması para cezasına çarptırıldı.İsveç yargısı Başkent Stockholm’de şehir merkezinde karıştığı bir kavga sonucu tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky davasında nihai kararını verdi.

İsveç’te karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky ve 2 koruması para cezasına çarptırıldı.
İsveç yargısı Başkent Stockholm’de şehir merkezinde karıştığı bir kavga sonucu tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky davasında nihai kararını verdi. Mahkeme ASAP Rocky ve iki korumasının 19 yaşındaki davacıya 12 bin 500 İsveç kronu (7 bin 275 TL) ödemelerine karar verdi. Mahkeme bunun yanı sıra Rocky ve davaya karışan 2 korumasının aynı suçu 2 yıl içerisinde bir kez daha işlemesi halinde hapis cezası almalarına da karar verdi.
Bölge mahkemesinin kavga esnasında cam şişe kullanılıp kullanılmadığını tespit edememesinin ise kararda önemli rol oynadığı öğrenildi. Karardan sonra İsveç Devlet Televizyonuna (SVT) açıklamada bulunan davanın savcısı ise "Mahkemede cam şişe kullanıldığı tespit edilseydi çok önemli rol oynardı" ifadelerini kullandı.
ASAP Rocky, başkentte düzenlenen Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahneye çıktıktan sonra karıştığı, yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı. Daha sonra tutuklu yargılanan ünlü rapçi için ABD Başkanı Donald Trump araya girmiş öte yandan İsveçli makamları yargının kararına müdahale edemeyecekleri konusunda açıklama yapmıştı.

PARTNERTakipçisini affetmedi! Dava açtıTakipçisini affetmedi! Dava açtı
Tokat'ta örtü yangınıTokat'ta örtü yangını
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralıMinibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Konya’da mısır tarlasında korkutan obruk

Korkutan görüntü! 'Gök gürlemesi gibi bir ses duydum'

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Kastamonu'da feci olay! Gölette anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.