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ASAP Rocky hayranları İsveç firmalarını boykot ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 19:49 | Son Güncelleme

İsveç’in başkenti Stockholm’de karıştığı bir kavga sonrası gözaltına alınan ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin hayranları dünyaca ünlü İsveç markalarını boykot etmeye başladı.30 Haziran’da İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahne almadan önce bir sokak kavgasına karışması sonrası gözaltına alınan ve tutuklu yargılanması beklenen ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin hayranları sosyal medya üzerinden dünyaca ünlü İsveç markaları için boykot başlattı.

ASAP Rocky hayranları İsveç firmalarını boykot ediyor

İsveç’in başkenti Stockholm’de karıştığı bir kavga sonrası gözaltına alınan ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin hayranları dünyaca ünlü İsveç markalarını boykot etmeye başladı.

30 Haziran’da İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahne almadan önce bir sokak kavgasına karışması sonrası gözaltına alınan ve tutuklu yargılanması beklenen ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin hayranları sosyal medya üzerinden dünyaca ünlü İsveç markaları için boykot başlattı. İkea ,Volvo, Absolut,ve Spotify gibi markaları hedef alan hayranlar Rocky’nin serbest bırakılması için bir kez daha çağrıda bulundu.

Yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 Temmuz’da gözaltına alınan ünlü rapçi için ABD Başkanı Donald Trump araya girmiş öte yandan İsveçli makamlar yargının kararına müdahale edemeyecekleri konusunda açıklama yapmıştı.

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