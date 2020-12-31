ASAP Rocky ve Rihanna tatilde! Öpücüklere boğdu

Rihanna ile ASAP Rocky, yeni yıl tatilini geçirmek üzere güzel şarkıcının memleketi olan Barbados'a gitti. Aşıklar, önceki gün Bridgetown yakınlarında çıktıkları yat turunda paparazziler tarafından görüntülendi. Çifte bu turda bir grup arkadaşları da eşlik etti.



Yeşil bir plaj elbisesi giyen Rihanna'nın mutluluğu uzaktan çekilen fotoğraflarda bile belli oluyordu. Yattaki kalabalığın arasında bile sık sık yalnız kalan Rihanna ile ASAP Rocky, romantik anlar yaşamaktan da geri kalmadı.

Rihanna ve yeni aşkı ASAP Rock, bir ara sohbet ederken birbirlerine sarılıp öpücüklere de boğdu.

Suudi iş insanı sevgilisi Hassan Jameel ile aşkını beklenmedik bir anda bitiren Rihanna, yeni sevgilisi teknede uzanırken onunla uzun uzun sohbet etti, bu arada da bir şeyler yedi.



Rihanna daha sonra arkadaşlarıyla birlikte kırmızı bir bota binerek neşeli anlar yaşadı.



Rihanna, ASAP Rocky ve arkadaşları bir ara yatta çalınan müzik eşliğinde dans etti.

