HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Asayiş denetimde 16 gözaltı, 4 tutuklama

Asayiş denetimde 16 gözaltı, 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 16 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla Alaşehir genelinde uygulamalar yapıldı.

Asayiş denetimde 16 gözaltı, 4 tutuklama

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 16 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla Alaşehir genelinde uygulamalar yapıldı. Yapılan çalışmada maske, kimlik, ehliyet, araç sorgulama, üst arama ve narkotik köpekle aramalar yapıldı.
Park, bahçe, metruk binalar ve umuma açık yerler ile sabit ve seyyar olarak mahalle ve sokaklarda 65 personelin ve 1 narkotik köpeğin katılımıyla gerçekleştirilen narkotik uygulamasında, 51 araca 51 bin 910 TL cezai işlem uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi. Umuma açık işyeri kontrollerinde 1 apartta 3 şahsın KBS kaydı olmadığından tutanak tanzim edildi. 3 parça halinde 138.43 gram esrar maddesi, 8 parça halinde 15.72 gram metamfetamin maddesi, 14 adet uyarıcı hap, 2 parça halinde 1,43 gr nöropatik uyuşturucu hap tozu, 1 adet pompalı tüfek, 8 adet bıçak, 1 adet muşta, 1 adet kuru sıkı tabanca 11 adet fişek, 30 adet kuru sıkı fişek ve 7 adet kartuş ele geçirildi. 3 şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan, 4 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan ve yakalaması olan 9 kişi olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu veya uyarıcı imal ve ticareti yapmaktan mahkeme çıkarılan 4 kişiden A.Y. (28) ve H.K. (33) tutuklanırken, 2 kişi de serbest bırakıldı. Yakalaması olan 9 kişiden S.B. (47) ve E.S. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 kişi de serbest bırakıldı.

Asayiş denetimde 16 gözaltı, 4 tutuklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Ahmet Bal etkisiz hale getirildi!Ahmet Bal etkisiz hale getirildi!
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
'Acı biber koronadan koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi
'Acı biber koronadan koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Diğer Haberler
Yatağının altından çıkan yılanı öldürdü
Büyük korku yaşadı! Yatağının altından çıktı
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yağışların faydası olmadı
İstanbul'u bekleyen tehlike! Yağmur yağdı ama...
HDP'li Remziye Tosun hakkında soruşturma
HDP'li vekil hakkında soruşturma
Lavabo açarken kullandığı ürün bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Esenyurt'ta dehşet anları! Eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
Eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.