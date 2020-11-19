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Asayiş denetimlerinde 17 şüpheli yakalandı

19.11.2020 13:57 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş denetiminde 17 şüpheli şahıs yakalandı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal, Ömerağa, Yenibağlar, Eskibağlar, Hoşnudiye, Cumhuriye, Zafer, Gökmeydan ile Gündoğdu Mahallelerinde denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş denetiminde 17 şüpheli şahıs yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal, Ömerağa, Yenibağlar, Eskibağlar, Hoşnudiye, Cumhuriye, Zafer, Gökmeydan ile Gündoğdu Mahallelerinde denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 17 şüpheli şahıs yakalanırken, üzerlerinde yapılan aramada 4 adet tabanca, kesici ve delici aletler ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 2 ayrı gasp suçundan aranan 1 kişi de denetimlerde yalanladı.

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