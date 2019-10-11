HABER

Asayişten suçlulara şafak baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü çeşitli suçlardan aranan ve bazı olaylara karışan şahıslara yönelik 150 polisle şafak vakti drone ile baskın yaptı.Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 150 polis merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde suça karışan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon başlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü çeşitli suçlardan aranan ve bazı olaylara karışan şahıslara yönelik 150 polisle şafak vakti drone ile baskın yaptı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 150 polis merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde suça karışan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Operasyon drone ile de havadan yönetildi. Polis tek tek belirlenen adrese girdi. Yapılan baskında 13 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Ali K., 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Emrecan A. ve 13 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Nusret D. yakalandı. Ayrıca yaralama suçundan kaydı bulunan bir kişi de baskında yakalandı. Evde yapılan aramalarda 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.
Silahlara el konulurken, gözaltına alınan şahıslar emniyete getirildi.

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını

Asayişten suçlulara şafak baskını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.