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Asboğa Gölü'nün turizme kazandırılma çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Yurdun kış turizminde önde gelen merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Asboğa Gölü'nün turizme kazandırılıp yöredeki turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor - Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy: "Çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, günübirlik sosyal tesisler, su sporları, olta balıkçılığı ve ayrıca kış mevsiminde değerlendirmek üzere buz pateni ve diğer aktivitelerin yapılacağı plan ve proje çalışmalarına başladık" - SATURDER Başkanı Mir Hasan Taş: "Asboğa Gölü Sarıkamış turizmine önemli ivme kazandıracak. Yazın olta balıkçılığı, mesire alanları, ağaçlandırma ile göl dizayn edilebilir"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'de kış turizminin önde gelen merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki gizli cennet Asboğa Gölü'nün turizm kazandırılarak yöredeki turizmin 12 aya yayılması amacıyla çalışmalara başlandı.

İlçe merkezinden 11 kilometre uzaklıkta ve 2007 rakımda bulunan, ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa barınma imkanı sağlayan göl, 13 bin 800 metrekarelik alana sahip.

Bölgenin turizm potansiyelini daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalarla Asboğa Gölü de turizme kazandırılacak.

Bu çalışmalar çerçevesinde gölün tanıtımının yapılarak bölgeye turlarla turist getirilmesi amaçlanıyor.

Turizmciler, yöre turizminin 12 aya yayılması için söz konusu göle bisiklet turları ve atlı kızak turları düzenlenmesini, göl çevresine mesire alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile ağaçlandırma yapılmasını istiyor.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asboğa Gölü’nün bölge turizmi için önemli olduğunu söyledi.

Gölün turizme kazandırılması konusunda birtakım çalışmalar başlattıklarını dile getiren Toksoy, şunları belirtti:

"Asboğa Gölü'müzün, ilçemizin ve bölgemizin turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Belediye olarak gölün çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, günübirlik sosyal tesisler, su sporları, olta balıkçılığı ve ayrıca kış mevsiminde değerlendirmek üzere buz pateni ve diğer aktivitelerin yapılacağı plan ve proje çalışmalarına başladık."

Toksoy, gölün turizme kazandırılması durumunda ilçeye önemli katkılar sağlayacağını anlatarak, "Kars Valiliğimizin koordinesinde projemiz tamamlandıktan sonra Asboğa Gölü de turizm enstrümanları içerisinde yerini alarak, yerli ve yabancı turistlerin, bölge insanının hizmetine sunulacak." diye konuştu.

- "Asboğa Gölü Sarıkamış turizmine ivme kazandıracak"

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş da Asboğa Gölü'nün turizme kazandırılması için bazı çalışmalara başlandığını söyledi.

Taş, Sarıkamış'ta turizmin 12 aya yayılabilmesi için yaz ve kış turizminin büyük önem arz ettiğini belirterek, "Asboğa Gölü Sarıkamış turizmine önemli ivme kazandıracak. Yazın olta balıkçılığı, mesire alanları, ağaçlandırma ile göl dizayn edilebilir. Burada atlı kızaklarla gezi turları, parkurlar yapılabilir." dedi.

Asboğa Gölü'nün Çıldır Gölü ile kıyaslanabilecek tarzda doğal ve temiz suyu ile önemli bir destinasyon olduğunu anlatan Taş, "Asboğa Gölü Sarıkamış ilçe merkezine oldukça yakın mesafededir. Bu amaçla Asboğa Gölü'nün turizme kazandırılması için bir çok hazırlıklar, projeler yapma safhasındayız." diye konuştu.

Taş, Kars ve Sarıkamış'ta turizmi 12 aya yaymak istediklerini sözlerine ekledi.

- "Bölgedeki insanların çoğu bu gölü bilmiyor"

Fotoğraf sanatçısı Hasan Cellat da Asboğa Gölü'nün saklı cennet olduğunu söyleyerek, "Bölgedeki insanların çoğu bu gölü bilmiyor. Asboğa Gölü, kamp ve yürüyüş turizmi açısından değerlendirilirse bölge gelişir ve daha güzel çevreye kavuşmuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gölün yabani kuşlara da ev sahipliği yaptığını anlatan Cellat, "Asboğa Gölü, doğal göl olduğu için burada balıkçılık yapılabilir. Yetkililerin burayı keşfetmesi gerekiyor. Burada yabani hayatın da korunması gerekiyor, çünkü mevsim geçişlerinde yabani kuşlar burada bize misafir oluyor." sözlerine yer verdi.

Vatandaşlardan Alper Yıldırım, gölün her mevsimde görsellik oluşturduğuna dikkati çekerek, "Gölde bir çok yabani kuş var. Angutlar, yeşilbaşlı ördekler var. Burada kışın buz pateni yazın ise farklı farklı etkinlikler de yapılabilir. Buraya kamp yerleri kurulmasını istiyoruz. Çünkü bu göl gerçekten çok güzel ve keşfedilmeyen bir yer." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Asboğa Gölü Kars SATURDER Başkanı Mir Hasan Taş turizm

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