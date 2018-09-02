Asboğa Gölü'nün turizme kazandırılma çalışmaları

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asboğa Gölü’nün bölge turizmi için önemli olduğunu söyledi.

Turizmciler, yöre turizminin 12 aya yayılması için söz konusu göle bisiklet turları ve atlı kızak turları düzenlenmesini, göl çevresine mesire alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile ağaçlandırma yapılmasını istiyor.

Bölgenin turizm potansiyelini daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalarla Asboğa Gölü de turizme kazandırılacak.

İlçe merkezinden 11 kilometre uzaklıkta ve 2007 rakımda bulunan, ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa barınma imkanı sağlayan göl, 13 bin 800 metrekarelik alana sahip.

"Asboğa Gölü'müzün, ilçemizin ve bölgemizin turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Belediye olarak gölün çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, günübirlik sosyal tesisler, su sporları, olta balıkçılığı ve ayrıca kış mevsiminde değerlendirmek üzere buz pateni ve diğer aktivitelerin yapılacağı plan ve proje çalışmalarına başladık."

Toksoy, gölün turizme kazandırılması durumunda ilçeye önemli katkılar sağlayacağını anlatarak, "Kars Valiliğimizin koordinesinde projemiz tamamlandıktan sonra Asboğa Gölü de turizm enstrümanları içerisinde yerini alarak, yerli ve yabancı turistlerin, bölge insanının hizmetine sunulacak." diye konuştu.

- "Asboğa Gölü Sarıkamış turizmine ivme kazandıracak"

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş da Asboğa Gölü'nün turizme kazandırılması için bazı çalışmalara başlandığını söyledi.

Taş, Sarıkamış'ta turizmin 12 aya yayılabilmesi için yaz ve kış turizminin büyük önem arz ettiğini belirterek, "Asboğa Gölü Sarıkamış turizmine önemli ivme kazandıracak. Yazın olta balıkçılığı, mesire alanları, ağaçlandırma ile göl dizayn edilebilir. Burada atlı kızaklarla gezi turları, parkurlar yapılabilir." dedi.