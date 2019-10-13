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Aşçı Şaban Usta araba lastiklerinden sanat eseri yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:29 | Son Güncelleme

Çocuklarının hayallerini onlarla birlikte süsleyen Şaban Kahrıman, sevgi evlerinin bahçesini güzelleştiren figürleri tasarladı.

Çocuklarının hayallerini onlarla birlikte süsleyen Şaban Kahrıman, sevgi evlerinin bahçesini güzelleştiren figürleri tasarladı. Araba lastiklerini geri dönüşüm sayesinde sanat eserine çevirdi, sevgi evi çocukları ise hayal güçleriyle boyadı.
Turizm sektöründe uzun yıllar boyunca çalışan aşçı Şaban Kahrıman’ın bütün hayatı başına gelen olaydan sonra değişti. Araba lastiklerinin eskimelerine ve çöpe gitmesine üzülen Kahrıman, kestiği lastiği bir kuğuya dönüştürdü. Kuğu’dan ilham alan Şaban Kahrıman yapmış olduğu 20 farklı figürü, Sevgi Evleri bahçesi dekorasyonu için çocuklara hediye etti.
Aşçı olduğu için meyve sebze dekorları yapmayı çok seven ancak çok çabuk solması ve yapısını kaybetmesinden dolayı daha güçlü bir malzemeyle dekorlar oluşturmayı düşünen aşçı Şaban Kahrıman, bir anda araba lastiklerinden dekoratif figürler oluşturmaya başladı.

"Önce dalga geçiyor sandılar, sonra övgüler yağdırdılar"
Yapmış olduğu kuğu figürünü beğenen ve ilerlemek isteyen Kahrıman, bir baykuş tasarımı yapmak için gittiği Motosiklet tamircisine durumunu anlattığında, tamirci tarafından dalga geçiyor sanıldı.
Kahrıman, “Araba lastiklerinden bir baykuş yapmayı düşünüyorum. Eski lastiklerden almak istiyorum dediğimde tamirci bana inanmadı. ‘Lastikten bunu nasıl yapacaksın’ diyerek, dalga geçtiğimi sandı ama yanındaki çırağı beni gençlik merkezinde çalışırken görmüş ve ustasına gerçekten de ‘Bu hoca doğru söylüyor, lastiklerden bir şeyler tasarlıyor’ demesiyle eski lastikleri alabildim” dedi.
Birkaç lastik alan ve parasını ödemek için motosiklet tamircisine ne kadar tuttuğunu soran Şaban Kahrıman, aldığı cevap karşısında ise şoka uğradı. Kahrıman, önce ona inanmayan tamircinin, “Senin gibi bir sanatkardan para mı alacağım, biz bunları çöpe atıyoruz ama sen bunları geri dönüştürüyorsun” diyerek övgüler yağdırdığını hatta, dükkanında çalışmalar yapma teklifini sunduğunu söyledi.
Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Muhammet Başbuğ tarafından tasarladığı figürlerin görünmesi sonucunda “Sevgi Evlerine de bunlardan yapar mısın” teklifi üzerine 20 ayrı figür yapan Kahrıman, “Yaz ayı boyunca ben yaptım çocuklar boyadı” dedi.
Kahrıman, “Cumartesi, Pazar günleri boş zamanlarımda yapıyordum bu hobiyi, sevgi evlerindeki çocuklarla çok güzel arkadaşlıklar kurduk, anneleriyle bana çay ve su getiriyorlardı. Spiral ve dekupaj gibi tehlikeli aletlerin atölyede bulunmasından dolayı ben işin tehlikeli kısmını kilitli tuttuğum odamda yapıyordum. Dışarıda ise işlemin son aşaması olan boyama işlerini çocuklar yaptı. Şimdi seviniyorlar ‘Bunu ben boyadım’, ‘Bunda benim emeğim var’ diye, Türkiye’de böyle şeylerin olgunlaşması gerekiyor, Tayland’da Uzak Doğu’da bu işin okulları varken bizler biraz bu konuda gelişme aşamasındayız” diye konuştu.

‘Lezzet-i İkram’ı da unutmadı’
Asıl mesleği aşçılık olan Bolu’lu Şaban Kahrıman, Sosyal medyada esinlendiği ve takip ettiği çok fazla kanal olduğunu söyledi. Kahrıman’ın tüm tasarımları kendi hayal gücüne ait. Ailesiyle birlikte, Lezzet-i İkram adı altında bir kanalı dahi olan geri dönüşüm ustası Kahrıman, Kızıyla birlikte sebze meyve dekorları yaptı video çekti, oğlu ise kurgu ve montajını yaptı. Kahrıman ailesi kanallarında, Karpuz, Kırmızı Lahana, Patlıcan gibi birçok sebze ve meyveden dekor oluşturuyor.

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