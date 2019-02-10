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Aşçılar hünerlerini Bolu'da sergileyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

Jüri başkanlığını WACS Başkanı Thomas Andreas Gugler ve Fikret Özdemir'in yapacağı 5. Bolu İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri, 15-17 Mart'ta 5 ülkeden 350 aşçının katılımıyla gerçekleştirilecek

  1. Bolu İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri, 5 ülkeden 350 aşçının katılımıyla 15-17 Mart'ta düzenlenecek.

Bolu Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği'nin (YEPAD) organize ettiği etkinlikte, aşçılar hünerlerini sergileyecek.

Jüri başkanlığını Dünya Şefler Birliği (WACS) Başkanı Thomas Andreas Gugler ve Fikret Özdemir'in yapacağı etkinliğe son başvuru tarihi 12 Mart olarak belirlendi.

Yarışmacılar, tavuk, balık, kuzu, sığır ve dana eti, makarna, tatlı, Osmanlı mutfağı, yöresel yemek, lise ekibi, üniversite ekibi ve Grand Prix Siyah Kutu kategorilerinde yemek hazırlayacak.

Dereceye girenlere madalyaları 17 Mart'ta takdim edilecek.

-"Bolu'nun aşçılık konusunda yer edinmesine katkıda bulunduğumuz için mutluyuz"

YEPAD Başkanı Sadullah Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jüride yer alan dünyaca ünlü 20 şefin, yarışmacıları 12 kategoride değerlendireceğini söyledi.

Önal, 3 gün sürecek etkinliğin aynı zamanda WACS'ın, 2019 yılı içinde Türkiye'de katılacağı tek organizasyon olduğunu belirterek, "Dernek olarak 5 yıldır elimizi taşın altına koyduk. Bolu'nun aşçılık konusunda yer edinmesine katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Uluslararası Bolu Mutfak Günleri geniş kapsamlı bir etkinlik." dedi.

Bolu'nun geçen yıl "Gastronomi Şehri" ödülü aldığını aktaran Önal, "Dernek yönetimi ve Bolu Belediyesi ile geçtiğimiz yıl Bolu'nun 'Yılın Gastronomi Şehri' ödülünün alınmasında bu etkinliğimizin etkisi çok büyük. Bu ödülü aldıktan sonra Kiev Büyükelçimizin katılımıyla Ukrayna Kahrkov'da 'Osmanlı Kültürü ve Yemekleri Festivali düzenledik." diye konuştu.

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