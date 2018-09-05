Aşçılar İncirliova'da kamp kurdu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen 2. Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Kampı'na, 7 ülkeden 155 aşçı katıldı. Hünerlerini sergileyen aşçılar, renkli görüntüler ortaya koydu. Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Kampı'nın 2'ncisi, İncirliova Belediyesi'nin ev sahipliğinde İncirliova Park'ta yapıldı. 4-6 Eylül arasında 3 gün sürecek kampa 7 ülkeden toplam 155 aşçı katıldı. Aşçılar yemek ve pasta konusunda hünerlerini gösterdi. Kampta düzenlenen çeşitli yarışmalarda ise dereceye giren aşçılara 1000, 750 ve 500 Euro para ödülü verileceği belirtildi. İncirliova'nın kurtuluş yıl dönümü olan 7 Eylül öncesi bu sene de etkinliği yaptıklarını belirten Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale, kentin gözde ürünü incire verdikleri değerden bahsetti, "Yereldeki tek ihraç ürünümüzdür. İnşallah incirimiz bundan sonra çok farklı ürünlerde de kullanılarak, kullanım alanındaki yerini arttıracak" dedi. 'GEÇEN YILDAN ÇOK FARKLI OLACAK' Aydın Gastronomi Derneği Başkanı ve Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emrah Göksal Sezgin ise "Geçen yıl 70 çadırla başladığımız pastacılık üzerine yaptığımız organizasyonumuz, bu yıl biraz daha boyut atlamış durumda. 70 çadırdan 90 çadıra çıktık. 4 ayrı çadırda, pastacılık ve bu yıl ilave olarak aşçılık eğitimleri de vermekteyiz. Eğitimler haricinde bu yıl organizasyona iki de yarışma ilave ettik. Biri butik bazda yaptığımız pasta yarışması, diğeri ise aşçılık yarışması oldu. Organizasyona Kanada, Filistin, İsrail, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan gelenlerin de aralarında yer aldığı 155 yarışmacımız katılıyor. Kampta 50 gönüllü şef adayımız var. Bu yıl vereceğimiz madalyalar haricinde ödüllerimiz de var. Bulgaristan Varna Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz bir burs var. Yarışmalarda derece alanlara 1000, 750 ve 500 Euro gibi para ödülleri de var" dedi.

