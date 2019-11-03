HABER

Aşçılık bölümü öğrencilerinden 33 metrelik tantuni

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 20:03 | Son Güncelleme

7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'nde Toros Üniversitesi aşçılık bölümü öğrencileri, kentin yöresel lezzetlerinden tantuninin 33 metrelik sunumunu yaptı

MERSİN (AA) - Toros Üniversitesinin aşçılık bölümü öğrencileri, 7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'nde 33 metrelik tantuni hazırladı.

Festival kapsamında Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun aşçılık bölümü öğrencileri kentin yöresel lezzeti tantuninin tanıtımını yaptı.

Bu kapsamda, yaklaşık 65 kilogram et ile Mersin'in plakasına ithafen 33 metre olarak sunumu yapılan tantuni Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop, tantuninin tanıtımını yapmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Öztop, "Daha önce denenmemiş bir şeyi yaptık ve 33 metre tantuni yaptık. Narenciye ile marine ettiğimiz Mersin'in en ünlü lezzetlerinden tantuniyi misafirlerimize ikram ettik ve çok beğenildi." diye konuştu.

Taksim'de altın sarısı simli araca büyük ilgiTaksim'de altın sarısı simli araca büyük ilgi
Elazığ 3.9 büyüklüğünde depremElazığ 3.9 büyüklüğünde deprem
Bebek'te tekne alev alev yandı(Geniş)Bebek'te tekne alev alev yandı(Geniş)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
33 metre festival Mersin narenciye tantuni

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ 3.9 büyüklüğünde deprem

MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

MSB'den o iddiaya yanıt!

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki: Hukukla bağdaşmıyor

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki

ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Böyle görüntülendi! ABD askerlerinden devriye

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Son dakika: Kars'ta çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta sıcak çatışma! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.