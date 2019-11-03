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Aşçılık öğrencilerinden 33 metrelik tantuni

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 15:34 | Son Güncelleme

MERSİN'de, 7'nci kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali'nde, Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, 33 metrelik tantuni hazırladı.  Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'nin bu yıl 7'ncisi düzenlendi.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 7'nci kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali'nde, Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, 33 metrelik tantuni hazırladı.
Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'nin bu yıl 7'ncisi düzenlendi. Festivale katılan Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, hazırladıkları 33 metrelik tantuni ile kentin en sevilen tadını katılımcılara sundu. Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de yer aldığı festivale yoğun katılım oldu. Düzenledikleri 'gastroshow' hakkında bilgiler veren Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başkanı öğretim görevlisi Kamuran Öztop, ilk kez bu kadar tantuni yapıldığını söyledi. Toplam 65 kilo etin kullanıldığı 'gastroshow'da katılımcılar, narenciye ile marine edilen, Mersin'in en ünlü lezzeti tantuniyi tattı. Hazırlanan tantuniyi Vali Su ve Başkan Seçer keserek, katılımcılara ikram etti.

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