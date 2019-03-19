Aşçılık öğrencilerine türküsü eşliğinde ciğer dersi

Tava ciğerin dünyanın en hızlı pişen yöresel yemeği olduğunu anlatan Dinar, "Tava ciğer bu derslerle birlikte artık akademik oldu. Akademik bir yöresel yiyecekten bahsediyoruz. Ünü her gün artıyor. Japonya'dan Amerika'ya kadar her yerde biliniyor ve turistler tava ciğer yemek için Edirne'ye geliyor." dedi.

Ciğerin zarının soyulmasından kesimine, tuzlanmasından pişirilmesine ve sunumuna kadar olan safhaları öğrenen geleceğin aşçıları, tavanın başına geçerek ciğer pişirdi.

Adına türkü yapılan, ünü dünyaya yayılan Edirne'nin gastronomideki en iddialı tadı tava ciğer, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Tava Ciğer ve Edirne Gastronomisi" atölye dersinde türküsü eşliğinde pişirildi.

Dinar, tava ciğer pişirmenin püf noktalarını ise "Keskin bir bıçakla üzerindeki zarını soyuyoruz. Biz ona ciğerin ambalajı diyoruz. Zarını soyduktan sonra ince ince doğramaya başlıyoruz. En önemli kısımlarından biri doğranması. Kesildikten sonra bol suyla yıkanıp tuzlandıktan sona dinlenmeye bırakılıyor. Daha sonra kızgın yağda özel hazırlanmış tavada yaklaşık 45 saniyelik bir pişirme süresinin ardından tava ciğer hazır hale gelmiş oluyor. Tava ciğeri yanında Karaağaç acı biberiyle sunuyoruz." diye anlattı.

Okul Müdürü Şeref Uz öğrencilerin, Edirne'nin önemli yemeklerinden olan tava ciğerin yapımını hem teorik hem de pratik olarak ustasından öğrendiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Yiğit Targoğlu da tava ciğer yapımının ustalık gerektirdiğini belirterek, "Dersimizde ciğerin yapımını ayrıntılı bir şekilde işledik. Kentimizin en önemli gastronomik değerlerinden biri. Bu değeri en iyi şekilde öğrenip geleceğe taşımak istiyoruz." dedi.

