HABER

Aşçılık öğrencilerine türküsü eşliğinde ciğer dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 11:51 | Son Güncelleme

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar: - "Tava ciğer bu derslerle birlikte artık akademik oldu. Akademik bir yöresel yiyecekten bahsediyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne'de aşçılık öğrencileri, kentin dünyaca ünlü lezzeti tava ciğerin kesiminden pişirilmesine kadar tüm inceliklerini türküsü eşliğinde ustasından öğrendi.

Adına türkü yapılan, ünü dünyaya yayılan Edirne'nin gastronomideki en iddialı tadı tava ciğer, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Tava Ciğer ve Edirne Gastronomisi" atölye dersinde türküsü eşliğinde pişirildi.

Ciğerin zarının soyulmasından kesimine, tuzlanmasından pişirilmesine ve sunumuna kadar olan safhaları öğrenen geleceğin aşçıları, tavanın başına geçerek ciğer pişirdi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tava ciğerin derslere konu olmaya başladığını söyledi.

Tava ciğerin dünyanın en hızlı pişen yöresel yemeği olduğunu anlatan Dinar, "Tava ciğer bu derslerle birlikte artık akademik oldu. Akademik bir yöresel yiyecekten bahsediyoruz. Ünü her gün artıyor. Japonya'dan Amerika'ya kadar her yerde biliniyor ve turistler tava ciğer yemek için Edirne'ye geliyor." dedi.

Dinar, tava ciğer pişirmenin püf noktalarını ise "Keskin bir bıçakla üzerindeki zarını soyuyoruz. Biz ona ciğerin ambalajı diyoruz. Zarını soyduktan sonra ince ince doğramaya başlıyoruz. En önemli kısımlarından biri doğranması. Kesildikten sonra bol suyla yıkanıp tuzlandıktan sona dinlenmeye bırakılıyor. Daha sonra kızgın yağda özel hazırlanmış tavada yaklaşık 45 saniyelik bir pişirme süresinin ardından tava ciğer hazır hale gelmiş oluyor. Tava ciğeri yanında Karaağaç acı biberiyle sunuyoruz." diye anlattı.

Okul Müdürü Şeref Uz öğrencilerin, Edirne'nin önemli yemeklerinden olan tava ciğerin yapımını hem teorik hem de pratik olarak ustasından öğrendiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Yiğit Targoğlu da tava ciğer yapımının ustalık gerektirdiğini belirterek, "Dersimizde ciğerin yapımını ayrıntılı bir şekilde işledik. Kentimizin en önemli gastronomik değerlerinden biri. Bu değeri en iyi şekilde öğrenip geleceğe taşımak istiyoruz." dedi.

PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
Amasya'nın çılgın projesiAmasya'nın çılgın projesi
Pendikte taksi ile otomobil çarpıştıPendikte taksi ile otomobil çarpıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ders Edirne'yi Tanıtma Tava Ciğerini Koruma Derneği Başkanı Bahri Din öğrenciler Tava Ciğer

En Çok Okunan Haberler

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Motosiklette rubik küpü çözen genç, gözaltına alındı: 'Fenomen olmak için yaptım.'

Motosiklette rubik küpü çözen genç: 'Fenomen olmak için yaptım.'

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Herkes onu görmek için geliyor! Bir ilçe bunu konuşuyor

Herkes onu görmek için geliyor! Bir ilçe bunu konuşuyor

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.