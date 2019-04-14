ASDEP ile 3 milyonu aşkın kişiye ulaşıldı

MERVE YILDIZALP - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, ihtiyacı olduğunu tespit ettiği 3 milyon 180 bin 685 kişiye sosyal destek verdi.

Bakanlık tarafından uygulanan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) programı kapsamında, sosyal yardıma ihtiyacı olan aile ve bireylerin tespit edilmesi, bilgilendirilmesi, kamu hizmetlerinden yararlandırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sürecin tüm aşamalarında ailelere rehberlik edilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bakanlığın hane ziyaretleriyle elde ettiği veriler doğrultusunda, mikro ve makro düzeyde, hızlı bir şekilde ihtiyaçlar tespit edilerek yerelde ve merkezde koruyucu ve önleyici kararlar alınması amaçlanıyor.

- Ekipler her gün ailelerle görüşüyor

Sosyolog, psikolog, psikolojik danışma ve rehberlik, çocuk gelişimi, sosyal hizmet ile aile ve tüketici bilimleri mezunlarından oluşan ekipler, her gün tüm illerde, ilçelerde ve köylerde ailelerle görüşüyor. Sahada 2 bin 711 kişi her gün ziyaretler gerçekleştiriyor.

Personel, mesaisinin önemli bölümünü sahada geçirerek, yardıma ihtiyacı bulunan ailelere ulaşıp sorunlarının kamunun mevcut imkanlarıyla çözülmesi için aracılık işlevini üstleniyor.