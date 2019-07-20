HABER

ASEAN ile Türkiye arasında 5 yıllık yol haritası kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 19:44 | Son Güncelleme

ASEAN ile Türkiye arasında 5 yıllık yol haritası kabul edildi

Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) ile Türkiye arasında, karşılıklı iş birliğini ilerletmeye yönelik 5 yıllık yol haritası kabul edildi.

ASEAN'dan yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dün düzenlenen 2. ASEAN-Türkiye Ortak Sektörel İşbirliği Komitesi toplantısında, ASEAN ve Türkiye arasında "Pratik İşbirliği Alanları" yol haritası kabul edildi.

2019-2023 dönemini kapsayan yol haritası, ASEAN ile Türkiye arasında katılım ve iş birliği için genel bir çerçeve oluşturacak.

Açıklamaya göre her iki taraf da "Pratik İşbirliği Alanları"nı etkili şekilde uygulamak için güçlü şekilde taahhütte bulundu. Gelecekte ASEAN ile Türkiye arasında iş birliği projelerini finanse etmek adına özel bir fon oluşturuldu.

Taraflar, terörle mücadele ve aşırıcılık, ticaret ve yatırım, e-ticaret, kamu-özel ortaklığı, yenilenebilir enerji kaynakları, afet yönetimi, turizm, eğitim, teknoloji, ASEAN akıllı şehirler ağı, sürdürülebilir kalkınma ve kültür gibi alanlarda iş birliğini artırmanın yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç ve ASEAN Siyasi-Güvenlik Topluluğu Departmanı Genel Sekreter Yardımcısı Hoang Anh Tuan'ın başkanlık ettiği toplantıya, ASEAN Daimi Temsilciler Komitesi üyeleri ve Türk diplomatlar katıldı.

Türkiye, 1967'de kurulan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'nın daimi üyesi olduğu ASEAN'a 2017 yılında "Sektörel Diyalog Ortağı" olmuştu.

Ölmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtuÖlmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtu
Bucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldüBucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü
Uzunkaya, Emniyet Teşkilatı'na veda ettiUzunkaya, Emniyet Teşkilatı'na veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. ASEAN-Türkiye Ortak Sektörel İşbirliği Komitesi (AT-JSCC) asean Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl'de hava destekli operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Üsküdar'da tekne yangını!

Alev alev yandı! Son anda denize atladılar

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehide acı veda! Babası askeri üniformasıyla geldi

Düzce Valiliği'nden önemli sel felaketi açıklaması

Düzce Valiliği'nden sel felaketi açıklaması

Erbil’deki hain saldırıda yeni gelişme: Bir kişi daha yakalandı

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.