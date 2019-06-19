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ASEAN liderlerine Rohingya uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 14:09 | Son Güncelleme

İnsan hakları grupları, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’ne (ASEAN) üye ülkelerin liderlerinin yaklaşan zirvede Myanmar’ın Rohingya Müslümanlarına yönelik muamelesi konusuna daha ciddi bir yaklaşımda bulunmaları gerektiği konusunda uyardı.Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN) Maynmar’ın Rohingya halkına yönelik zulmünü örtbas edeceğine dair bir raporun Fransız medyasına sızdırılmasının ardından insan hakları grupları birliğin liderlerine Rohinya konusuna ciddi yaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu.

İnsan hakları grupları, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’ne (ASEAN) üye ülkelerin liderlerinin yaklaşan zirvede Myanmar’ın Rohingya Müslümanlarına yönelik muamelesi konusuna daha ciddi bir yaklaşımda bulunmaları gerektiği konusunda uyardı.
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN) Maynmar’ın Rohingya halkına yönelik zulmünü örtbas edeceğine dair bir raporun Fransız medyasına sızdırılmasının ardından insan hakları grupları birliğin liderlerine Rohinya konusuna ciddi yaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu. ASEAN tarafından hazırlanan ve bu ayın başlarında Fransız medyasına sızdırılan rapor, Myanmar’ın komşu ülke Bangladeş’e sürülen Rohingya Müslümanlarının şu ana kadar ülkelerine gönderilme çabalarının parlak bir değerlendirmesini veriyor. Myanmar’ın ordusu, Ağustos 2017’de Rohingya Müslümanlarına karşı acımasız bir zulüm başlatmış, 700’den fazla Rohingyalının Bangladeş’e sığınmasına neden olmuştu.
İleri zamanlarda Bangladeş’le yapılan mültecilerin geri gönderilme anlaşması, Rohingyalıların güvenlik endişeleri ve hükümetin onlara vatandaşlık veya temel haklar vermeyi reddetmesi nedeniyle Myanmar’a geri dönmemeyi seçmesiyle başarısız olmuştu.
Buna rağmen, ASEAN’ın "Acil Müdahale ve Değerlendirme Ekibi" raporunda, gönüllü geri dönüşlerin iki yıl içinde tamamlanacağının öngörüldüğü bildirilmişti.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Brad Adams’a göre, bu hafta sonu Bangkok’ta bir araya gelecek olan ASEAN liderleri krize verdikleri yanıtları ciddi biçimde yeniden gözden geçirmeli. Adams bu konuda yaptığı açıklamada, "ASEAN liderlerinin, travmatize olmuş bir nüfusun, onları öldüren güvenlik güçlerinin ellerine geri gönderilmesini tartışması saçma" açıklamasında bulundu.
Birliğe üye olan Malezya, Rohingya Müslümanlarına yapılan muamele yüzünden daha önce Myanmar’ı kınamıştı. Ancak ASEAN bloğu, üye devletlerin içişleri konusundaki tartışmalarından kaçınarak geniş çapta diplomatik protokollere bağlı kalıyor.
ASEAN Milletvekilleri İnsan Hakları Kurulu üyeliği görevini yürüten Endonezyalı Eva Sundari milletvekili birliğe geri dönüş sürecine katkıda bulunmaması konusunda çağrıda bulunarak, "ASEAN, Myanmar’ın Rohingya’ya karşı vahşetine kör gözlerle bakmayı bırakmalı. Rohingyalılar Rakhine eyaletindeki durum tamamen değişmedikçe gönüllü olarak eve dönmeyecekler" dedi.
BM araştırmacıları, Myanmar’ın generallerinin 2017 yıkımı için soykırım nedeniyle yargılanmalarını istemişti.

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