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ASEAN üyesi ülkeler Tayland’ta buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 15:21 | Son Güncelleme

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin katılımıyla gerçekleşen ASEAN Zirvesi’nde 16 Asya ülkesinin dahil olacağı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın 2020 yılında imzalanacağı açıklandı.Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin katılımıyla gerçekleşen ASEAN Zirvesi Tayland’ın Bangkok şehrinde gerçekleştirildi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin katılımıyla gerçekleşen ASEAN Zirvesi’nde 16 Asya ülkesinin dahil olacağı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın 2020 yılında imzalanacağı açıklandı.
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin katılımıyla gerçekleşen ASEAN Zirvesi Tayland’ın Bangkok şehrinde gerçekleştirildi. Zirvenin dönem başkanlığını yürüten Tayland’tan yapılan açıklamada, 16 Asya ülkesinin dahil olacağı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) ASEAN üyeleri tarafından imzalanmasının taahhüt edildiği belirtildi. Anlaşmanın 2020 yılında imzalanmasının beklendiği açıklanırken, anlaşmanın henüz gerçekleştirilememesine gerekçe olarak ise "üye ülkelerin üzerinde anlaşmaya varamadığı küçük anlaşmazlıklar" gösterildi.
Liderler bir araya geldi
Güney Kore hükümetinden yapılan açıklamada, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Pazartesi sabahı Bangkok’ta gerçekleştirilen zirve sırasında bir araya geldiği ve liderlerin bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.
Kuzey Kore vurgusu
Zirvede, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin "nükleersizleşme" konusundaki çağrısı da gündeme geldi. Washington ve Pyongyang arasında nükleersizleşme konusunda süren çabalar konusunda ASEAN üyesi ülkelerden destek isteyen Abe, Hint ve Pasifik Okyanusu ülkeleri ile Asya ve Afrika kıtalarını ticari bir ağ temelinde bütünleştirmeyi amaçlayan Özgür ve Serbest Hint-Pasifik Bağlantısı konusunda ise Japonya’nın öncü bir rol oynayacağını ifade etti. Kuzey Kore’ye ait gemilerin yasa dışı nakliye faaliyetlerini hatırlatan Abe, Birleşmiş Milletler (BM) Konseyi yaptırımlarının tam olarak uygulanması konusunda da uluslararası kamuoyundan destek istedi. Abe, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun en kısa sürede çözülmesi noktasında da üye ülkelere çağrı yaptı.
Serbest ticaret hedefi yeni değil
ASEAN üyesi ülkeler ile birlikte söz konusu ülkelerin serbest ticaret ortakları olan Avustralya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Japonya ve Yeni Zelanda arasında 2015 sonunda hayata geçirilmesi planlanan serbest ticaret bölgesi fikri, ilk kez Endonezya’daki 2011 ASEAN zirvesinde gündeme geldi. Proje hakkındaki müzakereler ise resmen Kamboçya’daki 2012 ASEAN zirvesinde başladı.

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