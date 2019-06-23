BANGKOK (AA) - Tayland'da düzenlenen 34. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde liderler, bölgesel birlik ve Güney Çin Denizi'nde itidalli hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklar ve diğer bölgesel konuları ele almak üzere bir araya gelen liderler, açılış töreninde birlikte fotoğraf çektirdi.

Zirvenin bu yılki ev sahipliğini yapan Tayland'ın Başbakanı Prayuth Çan-oça, başkent Bangkok'ta yaptığı konuşmada, bölgesel birlik çağrısında bulunarak, ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlığın bölge ülkelerine etkisini azaltmak için Çin ve diğer 5 Asya-Pasifik ülkesiyle serbest ticaret anlaşması imzalanması gerektiğini söyledi.

Başbakan Prayuth, "Çok taraflı sisteme zarar veren korumacılık rüzgarları, bizlere, birbirimize her zamankinden daha güçlü dayanmamız gerektiğini hatırlatıyor. ASEAN, birçok ülkeyi etkileyen bu sorunların gevşetilmesine ve çözülmesine olanak sağlayacak müzakereler yürütülmesini umuyor." dedi.

34. ASEAN dönem başkanlığı tarafından yayınlanan zirve sonuç bildirisinde, tartışmalı bölgeler konusunda aralarında anlaşmazlık yaşanan ülkeler için "faaliyetlerin yürütülmesinde itidalli olma ve durumu daha da karmaşık hale getirebilecek eylemlerden kaçınma" çağrısında bulunuldu. Bildiride, uyuşmazlıkların barışçıl çözümünün uluslararası hukuka uygun olarak sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.