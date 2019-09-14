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ASELSAN, anti-İHA sistemiyle hedefleri havada vuruyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 11:32 | Son Güncelleme

ASELSAN tarafından geliştirilen anti-İHA sistemi ‘İhtar’ 40 milimetre şeklinde entegre edilen bombatar ile mini İHA hedeflerini havada başarıyla vurarak imha etti.ASELSAN tarafından geliştirilen anti-İHA sistemi olan ‘İhtar’ denemeleri başarıyla tamamladı.

ASELSAN tarafından geliştirilen anti-İHA sistemi ‘İhtar’ 40 milimetre şeklinde entegre edilen bombatar ile mini İHA hedeflerini havada başarıyla vurarak imha etti.
ASELSAN tarafından geliştirilen anti-İHA sistemi olan ‘İhtar’ denemeleri başarıyla tamamladı. Sisteme 40 milimetre bombaatar entegre edildi. Konya Karapınar’da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda gerçekleştirilen atışlı yetenek gösteriminde mini İHA, hedefleri havada başarıyla vururarak imha etti. O görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
Büyük beğeni toplayan sistemin en kısa süre içerisinde kullanıma alınması için çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi. Keşif, gözetleme ve taarruz gibi birçok farklı amaçla kullanılabilen küçük ve mini İHA’lar ucuz ve kolay erişilebilir olmaları nedeniyle terörist unsurlarca da sıkça kullanılan tehditler haline geldi. ASELSAN tarafından geliştirilen 40 milimetre İHA imha sistemi, ASELSAN-MKE işbirliği ile geliştirildi.

Küçük hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik sağlıyor
40 mm İHA İmha Sistemi; İHTAR anti-İHA sistemi ve 40 mm ATOM Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat atma yeteneğine sahip. SARP uzaktan komutalı silah sisteminden oluşuyor. Silahlar İHTAR’dan gelen hedef bilgisi ve sistem üzerinde bulunan atış kontrol alt birimleri ile hedefe otomatik yönleniyor ve akıllı mühimmat kullanımı ile hedefi imha ediyor. Akıllı Mühimmat, namludan çıkarken havada patlaması gereken zamana programlanıyor, programlanan zamanda paralanan mühimmat,şarapnel etkili gövdesi sayesinde hedef önünde parçacık bulutu oluşturuyor ve hedefi imha ediyor.

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