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Aselsan çalışanı FETÖ şüphelisi askerlerin imamı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:15 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf asker ile askerlerden sorumlu "mahrem imamlar"ın da bulunduğu 89 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada detaylar ortaya çıkmaya başladı - Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli askerlerden sorumlu "mahrem imamlar"dan birinin Aselsan'da çalıştığı, ikisinin öğretim görevlisi, diğer bir kişinin ihraç edilen BTK personeli olduğu tespit edildi -Soruşturma kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı da 65'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf asker ile askerlerden sorumlu ''mahrem imamların'' da bulunduğu 89 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada, örgüt mensubu olduğu değerlendirilen şüpheli askerlerden sorumlu 18 "mahrem imam"dan birinin Aselsan çalışanı, ikisinin öğretim görevlisi, birinin ihraç edilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) personeli belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla sabit kontörlü hat veya ankesörlü telefonu kullanan ve alınan itirafçı beyanlar ile yapılan teşhisler doğrultusunda İstanbul merkezli 9 ilde dün düzenlenen operasyona ilişkin detaylı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 71 şüpheliden, 21'nin meslekten ihraç edildiği, 23'nün açığa alındığı, 5'nin askeri öğrenci olduğu, 5'nin istifa/emekli edildiği, 5'nin de nakil yaptırdığı, diğerlerinin ise halen görevde bulunduğu tespit edildi. Bu 71 şüphelinin, 11'i albay, 3'ü yarbay, 8'i binbaşı, 12'si yüzbaşı, 10'nu üsteğmen, 8'i teğmen, 14'ünü astsubay, 5'inin askeri öğrenci rütbesinde olduğu belirtildi.

Bu şüphelilerin haricinde, yine haklarında gözaltı kararı verilen ve örgüt içerisinde yer alan askerlerden sorumlu olduğu değerlendirilen 18 ''mahrem imamdan" birinin Aselsan'da tekniker olarak çalıştığı, ikisinin öğretim görevlisi olduğu, diğer bir kişinin ise ihraç edilen BTK personeli olduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında öğretmen, doktor, eczacı, avukat, mühendis ve müezzin de bulunuyor.

Soruşturmada, şu aşamaya kadar 10'u sivil ''mahrem imam'' 65 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri başladı. Diğer 24 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

- FETÖ şüphelisi askerin evinde Bylock kullanıcısı yakalandı

Soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan bir albayın evinde 35 bin avro ve 25 bin dolar ele geçirilirken, yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen bir binbaşının evinde ise ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

Operasyon sırasında, meslekten ihraç edilen albay E.G'nin, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kaçarken gözaltına alındığı, bu sırada telefonuna uzaktan erişimle müdahale edildiği, söz konusu albayın telefonunda örgütün muhaberat amacıyla kullandığı FALCON kriptografik haberleşme programı bulunduğu belirtildi.

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