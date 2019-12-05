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- ASELSAN Genel Müdürü Görgün: ''ASELSAN, bir mühendislik ve Ar-Ge şirketidir''

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 18:37 | Son Güncelleme

''ASELSAN gerçek anlamda Ar-Ge yapıp yaptığı Ar-Ge'yi ürünleştirmeyi en iyi başaran şirkettir''

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğünce ''ASELSAN'ın Yerlileşme ve Millileşmedeki Rolü'' konulu konferans düzenlendi.

OMÜ Kurupelit yerleşkesindeki Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa katılan ASELSAN Gelen Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN'ın girdiği kategorilerde her alanda üst seviyelerde kendine yer bulan bir şirket olduğunu söyledi.

ASELSAN'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın 6 şirketinden biri olduğunu belirten Görgün, şunları söyledi:

''ASELSAN olarak 5 farklı faaliyet alanımız var. Haberleşme ve bilgi teknolojileri, mikro elektronik güdüm sistemler, radar elektronik harp sistemleri, savunma sistem teknolojileri ile 40 yıldır savunma sanayinde elde edilen mühendislik tasarım proje kabiliyetlerini sivil alanlarda uyguladığımız ulaşım, güvenlik, sağlık sektörüdür. Bu kısımda 500'e yakın mühendisimiz görev yapıyor. ASELSAN'ın 7 bin 422 personeli var. Bunun yüzde 59'u yaklaşık 5 binin üzerinde çalışanı mühendis, yüzde 29'u teknik eleman, yüzde 7'si diğer fakültelerden ve yüzde 5'i de diğer personel. Yüksek lisans ve lisans derecesine sahip olan çalışanlarımızın oranı yüzde 70."

Görgün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı, faaliyet gösteren 6 Ar-Ge merkezlerinin bulunduğunu ifade ederek, "Bu merkezlerimizde 5 bin kişi var. ASELSAN bir mühendislik ve Ar-Ge şirketidir. ASELSAN gerçek anlamda Ar-Ge yapıp yaptığı Ar-Ge'yi ürünleştirmeyi en iyi başaran şirkettir." dedi.

"Bunun dışında 8 tane kendisi dışına çeşitli üniversitelerde Ar-Ge merkezi var. Sadece kendi kampüsünün dışında 800'e yakın personeli var. Bizim işimiz gücümüz Ar-Ge." diyen Görgün, şöyle devam etti:

"2018 yılında Ar-Ge bütçemiz 474 milyon dolar. Bunun ötesinde ASELSAN cirosunun yüzde 7'sini Ar-Ge'ye ayırıyor. ASELSAN olarak, seri üretimde olduğu projelerimiz kadar, hali hazırda 500 kadar da proje yürütüyoruz. Projelerimizin çoğu Ar-Ge'siyle birlikte ilk defa yaptığımız veya yapabiliyor olduğumuz projelerdir. Bu çok büyük bir güvenin, çok büyük bir birikimin ve insan kapasitesinin, altyapısının olmasıyla mümkün oluyor. Geçen yılı 1,8 milyar dolarla kapattık. İhracatımız da 220 milyon dolar. Bu yıl inşallah 2 milyar doların üzerinde ciro ve 300 milyon doların üzerinde de ihracatla kapatıyor olacağız. ASELSAN, girdiği her alanda üst seviyelerde kendine yer bulan bir şirkettir. Dünyadaki 100 savunma şirketi arasında 52. sıradayız. ''

Öğrencilerle sohbet ederek sorularını cevaplayan Görgün, öğrencilere hedeflerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

ASELSAN'ın insan kaynakları departmanında 100 binin üzerinde başvuru bulunduğuna da dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

''Biz en iyilerin en iyisini almak durumundayız. En iyi olmak için bunu yapmalıyız. Savunma sanayi titizlik, hassasiyet gerektiren bir sektör. Yaptığınız bir ürün farklı çevre koşuları altında uzun yaşam ömürleriyle çalışmak zorunda. Onun için bu yaşam döngüsü içinde tasarlanmalı, üretilmeli ve tekrarlanabilir olması gerekiyor. Bu nedenle kolay bir sektör değil. Ciddi emek ve zaman gerektiriyor. Bu nedenle yerli sanayimizi teşvik etmeye çalışıyoruz.''

Konferansa, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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ASELSAN Gelen Müdürü Haluk Görgün Samsun

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