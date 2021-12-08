"ASELSAN satılacak" iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Demir, ASELSAN'ın yurt dışı yatırımcılara satılacağı yönündeki iddialara ilişkin "Bu yine bir dezenformasyonun parçası. Böyle satış iddialarına şaşırıyoruz. ASELSAN'ın yüzde 25'i halka açıktır." ifadelerini kullandı.

ASELSAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, ASELSAN ile ilgili kaynağı belli olmayan iddiaların dile getirildiği belirtildi.

Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir gerçeklik payı taşımadığı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadesine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU: SATTIRMAYACAĞIZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bütçe görüşmeleri sırası yaptığı konuşmada Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretini de eleştirerek, "Siz bekliyorsunuz Katarlılar, Veliaht Prens buraya gelecek. ASELSAN'ı mı, ROKETSAN'ı mı satacaksınız? Sattırmayacağız. '2018 yılında tank üretiliyor' diye tweet attılar. Nerede bu tank? Ethem Sancak'a mı güvendiniz? Ethem Sancak mı tank yapacak?" diye konuşmuştu.



