ASELSAN sipariş defterini doldurdu

GÖKSEL YILDIRIM - Askeri ve sivil alanda yüksek teknolojili ürünlere imza atan ASELSAN, geçen yıl ciro ve siparişlerini önemli oranda artırdı. Şirketin elindeki siparişlerin büyüklüğü, alınan yeni işlerle geçen yıl 2017'ye göre yüzde 34 artışla 9,1 milyar dolara ulaştı.

ASELSAN'ın 2018 çalışmalarını kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda, şirketin yıl boyunca yaptığı çalışmaların ekonomik sonuçlarına yer verildi.

Buna göre, son açıklanan veriler doğrultusunda global ölçekte 2017'de en çok savunma harcaması yapan 5 ülke ABD, Çin, Suudi Arabistan, Rusya ve Hindistan olarak sıralandı.

Son yıllarda ABD'nin savunma harcamalarındaki azalma eğilimi devam etti ve kur etkisinden arındırılmış toplam savunma harcaması 2017'de yüzde 0,5 azaldı. 2017'de Doğu Asya'da 23 yıllık artış eğilimi devam ederek yüzde 4,1, Batı Avrupa'da ise 3 yıllık artış eğilimi devam ederek yüzde 1,7 büyüme oldu.

Dünyanın geri kalanında net bir eğilim gözlenmemekle birlikte 2017'de Orta Amerika ve Karayipler, Afrika ve Doğu Avrupa'da savunma harcamaları azalırken Orta Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika'da arttı.