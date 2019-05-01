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ASELSAN yapacak Hava Kuvvetleri yerli radarla yakalayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

  SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 'Alçak İrtifa Radar Sistemi(AİR) Projesi' imzalandı.

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 'Alçak İrtifa Radar Sistemi(AİR) Projesi' imzalandı. ASELSAN tarafından yapılacak ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına verilecek proje kapsamında , yerli ve milli AİR'ler sayesinde alçak irtifa ve orta menzilli alanlar kapsama alanına girecek. İlk sistem teslimatı 2022 yılında gerçekleştirilecek olan projede toplam 5 adet AİR Sistemi tedariki yapılacak.

Büyükçekmece'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-19'da gerçekleşen imza törenine SSB Başkanı İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Ali Çetinkaya ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Murat Pekşen katıldı.

Proje kapsamında, hava gözetleme resminde 'Erken İhbar Radarları' tarafından kapsanamayan, alçak irtifa ve orta-uzun menzilli alanlar ile 'Erken İhbar Radarları'nın arıza dönemlerinde kapsanamayan alanların kapsanması amaçlanıyor. İlk sistem teslimatı ise 2022 yılında gerçekleştirilecek ve projede toplam 5 adet Alçak İrtifa Radar Sistemi tedariki yapılacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilecek olan radarların; savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar, hayalet uçaklar ve anti-radyasyon füzelerine karşı etkinlik sağlaması ve uzun menzilli radarlar tarafından kapatılamayan bölgelerin kapsama altına alınmasını yüksek hareket yeteneğiyle birlikte sağlamak ve alçak irtifadan gelmesi beklenen düşük radar kesit alanına sahip hedeflerin tespitini de gerçekleştirmesi bekleniyor.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilecek olan radarların fonksiyonu şu şekilde:

"Savaş uçakları, helikopterler, İHA’lar, hayalet uçaklar ve anti-radyasyon füzelerine karşı etkinlik sağlaması. Uzun menzilli radarlar tarafından kapatılamayan bölgelerin kapsama altına alınmasını yüksek hareket yeteneğiyle birlikte sağlamak ve alçak irtifadan gelmesi beklenen düşük radar kesit alanına sahip hedeflerin tespitini de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Sistem, ayrıca yakınlarında konuşlanmış hava savunma sistemleriyle de entegre olabilecek. Bu amaçla radar tarafından erken uyarı ve Karaya Konuşlu Hava Savunma Sistemleri için arama fonksiyonları yerine getirilecek, hedef bilgileri silah sistemlerine doğrudan aktarılacak. Böylelikle entegre hava gözetleme ve savunma sisteminin reaksiyon süresi de kısaltılabilecek."

ANLIK BİLGİLER RADAR TERMİNALLERİNDE İZLENEBİLECEK

Radar üzerinde yer alacak Milli Mod5-S IFF sistemi sayesinde tespit edilen ve daha sonrasında takibe alınan hedeflerin IFF sorgulamaları yapılarak dost unsurlarla ilgili bilgiler anlık olarak radar terminallerinde izlenebilecek. AİR teknik çözümleri, lojistik ihtiyaçları da gözetilerek, EİRS ve STR projelerinde geliştirilmiş-geliştirilecek olan tasarım çözümleri azami ölçüde kullanılacak şekilde oluşturuldu.

AİR SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

-S Bant frekansında çalışma

-Alçak irtifa hedeflerin tespiti

-Katı Hal Güç Yükselteçli Gönderme/Alma Modülleri

-Faz dizili elektronik taramalı anten

-Sayısal hüzme oluşturma

-İleri sinyal İşleme teknikleri

-360 derece dönebilen anten alt sistemi yapısı

-Durarak çalışma

-Değişken anten dönüş ve tarama hızları

-Taktik tekerlekli araçlarla taşınma

-Hızlı kurulum ve toplanma

-Yüksek MTBCF

-Düşük MTTR

-Yüksek hazır olma oran

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