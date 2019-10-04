HABER

Aselsan'da FETÖ davasında 15 sanığa hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 16:34 | Son Güncelleme

ASELSAN'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik davada yargılanan 25 sanıktan 15'i, 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 5 ay 7 gün arasında değişen yıllarda hapis cezasına çaptırıldı, 10'u beraat etti.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ASELSAN'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik davada yargılanan 25 sanıktan 15'i, 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 5 ay 7 gün arasında değişen yıllarda hapis cezasına çaptırıldı, 10'u beraat etti.
Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, savunmalarını tamamlayan sanıklara son sözlerini sordu. Sanıkların tamamı suçsuz olduklarını belirterek beratlarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Numan Beşikçi'ye 'FETÖ/PDY üyesi olmak’ suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün, İsmail Sin'e 8 yıl 1 ay 15 gün, Bilgin Erol'a 7 yıl 9 ay 22 gün, Bayram Acar, Erol Akyurt, Hakan Demirci, Hasan Hüseyin Türkanoğlu, Sedat Çöteli, Yakup Bulut, Yılmaz Alakavuk, Zafer Türkkan, Yiğit Ali Doğan'a 7 yıl 6 ay, Zafer Keskin'e 6 yıl 3 ay, Onur Sancar'a 3 yıl 1 ay 15 gün, Ali Tunçkılıç'a da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Abdullah Yayla, Alişen Tekinbay, Atilla İlhan, Berat Atalay, Burak Koca, Gürsoy Güngör, Murat Erdoğan, Sefa Demir, Selçuk Türer ve Tuncay Tepe’nin ise beratına karar verildi.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Yaralı oğlunu gören anne, gözyaşlarına boğulduYaralı oğlunu gören anne, gözyaşlarına boğuldu
Otomobil, market önündeki tezgaha daldıOtomobil, market önündeki tezgaha daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

O mesleklere erken emeklilik önerisi

O mesleklere erken emeklilik önerisi

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.