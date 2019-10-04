HABER

Aselsan'da FETÖ davasında 15 sanığa hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

  Aselsan'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik davada yargılanan 25 sanıktan 15'i, 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 5 ay 7 gün arasında değişen yıllarda hapis cezasına çaptırıldı, 10'u beraat etti.

Aselsan'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik davada yargılanan 25 sanıktan 15'i, 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 5 ay 7 gün arasında değişen yıllarda hapis cezasına çaptırıldı, 10'u beraat etti.

Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, savunmalarını tamamlayan sanıklara son sözlerini sordu. Sanıkların tamamı suçsuz olduklarını belirterek beratlarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Numan Beşikçi'ye 'FETÖ/PDY üyesi olmak’ suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün, İsmail Sin'e 8 yıl 1 ay 15 gün, Bilgin Erol'a 7 yıl 9 ay 22 gün, Bayram Acar, Erol Akyurt, Hakan Demirci, Hasan Hüseyin Türkanoğlu, Sedat Çöteli, Yakup Bulut, Yılmaz Alakavuk, Zafer Türkkan, Yiğit Ali Doğan'a 7 yıl 6 ay, Zafer Keskin'e 6 yıl 3 ay, Onur Sancar'a 3 yıl 1 ay 15 gün, Ali Tunçkılıç'a da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Abdullah Yayla, Alişen Tekinbay, Atilla İlhan, Berat Atalay, Burak Koca, Gürsoy Güngör, Murat Erdoğan, Sefa Demir, Selçuk Türer ve Tuncay Tepe’nin ise beratına karar verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

PARTNEROzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozduOzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu
Trakya'da beklenen yağış başladı (2)Trakya'da beklenen yağış başladı (2)
İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklamasıİmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

O mesleklere erken emeklilik önerisi

O mesleklere erken emeklilik önerisi

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

Son dakika: MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması!

İstanbul'da giriş ve çıkışlar tutuldu! Havadan ve karadan abluka

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı

Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı

Sokakta oynuyordu! Kulağında görünce hemen doktora koştu

Kulağında görünce hemen doktora koştu!

Kocaeli'de 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 11 kişi tutuklandı

İlçe ayağa kalktı! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.