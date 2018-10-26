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ASELSAN'dan sözleşme açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 18:54 | Son Güncelleme

ASELSAN'dan sözleşme açıklaması

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında "TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki" sözleşmesi ile ilgili olarak bugün toplam bedeli 1 milyar 540 milyon TL + 165 milyon dolar tutarında bir ek sözleşme imzalandı.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 'TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki' sözleşmesi ile ilgili olarak 26 Ekim 2018 tarihinde toplam bedeli 1 milyar 540 milyon TL + 165 milyon dolar tutarında bir ek sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve stratejik haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla HF ve V/UHF Telsiz üretimi yapılacak olup teslimatlar 2019-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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Aselsan

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